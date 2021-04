Golf : Langer vor seinem 38. Masters: „Noch lange nicht fertig“

Curtis Compton/TNS via ZUMA Wire/dpa

Golf-Senior Bernhard Langer schlägt zum 38. Mal in Augusta ab und hofft auf spezielle Masters-Momente. Auf den Superstar der Szene müssen die Fans in einem geschichtsträchtigen Jahr aber verzichten.

Augusta | Bernhard Langers Botschaft traf seine Fans mitten ins Herz: Acht Tage vor seinem geliebten Masters saß Deutschlands Golf-Legende im heimischen Wohnzimmer in Boca Raton in Florida und hielt mit ernster Mine via Instagram eine Rückschau auf sein erfolgreiches und bewegtes Leben. Die Anfänge im schwäbischen Anhausen, seine beiden Masters-Triumphe 1985...

