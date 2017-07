Chefbundestrainer : Lambertz vor Schwimm-WM mit Vorbereitung zufrieden

vergrößern 1 von 1 Foto: Maurizio Gambarini 1 von 1

«Bisher ist alles paletti, alles gut», sagte er der Deutschen Presse-Agentur vor dem am Freitag beginnenden Saisonhöhepunkt in Budapest. «Was wir jetzt noch machen, ist vor allem Formzuspitzung. Die Basisarbeit ist gelegt.»

In den ersten Tagen der Weltmeisterschaften sind zunächst die deutschen Freiwasserschwimmer, Wasserspringer und Synchronschwimmerinnen gefordert. Die von Lambertz trainierten Beckenschwimmer starten am 23. Juli in die bis zum 30. Juli dauernden Wettkämpfe. Eine Medaillenprognose gibt Lambertz ein Jahr nach der Olympia-Pleite nicht ab. Die größten Hoffnungen im Becken sind Lagen-Ass Philip Heintz, Brustschwimm-Weltmeister Marco Koch und Schmetterlings-Dame Franziska Hentke.

Lambertz freut sich auf eine stimmungsvolle WM mit einer neuen Schwimmhalle direkt am Donau-Ufer. «Die Ungarn sind ein begeistertes Volk, was Schwimmsport und Wassersport überhaupt angeht», sagte er. «Immer wenn ein Schwimmbad ganz neu und schön ist, kommt ein ganz besonderes Flair rüber. Darauf freuen wir uns sehr.»

von dpa

erstellt am 11.Jul.2017 | 11:25 Uhr