NBA : Lakers-Probleme: Elfte Auswärtsniederlage in Serie

Die Talfahrt von NBA-Rekordmeister Los Angeles Lakers nimmt kein Ende. Das Team um Superstar LeBron James kassierte am Mittwochabend (Ortszeit) ein 104:124 bei den Minnesota Timberwolves und damit bereits die 16.

Niederlage in den vergangenen 21 Spielen. Die Mannschaft hat nach der elften Auswärtsniederlage in Serie nur noch einen knappen Vorsprung auf Rang zehn. Ab Rang elf gibt es auch über die Qualifikation keine Chance mehr auf die Playoffs. Zum dritten Mal in Serie lag das Glamour-Team der Liga zudem mit mehr als 25 Punkten in Rückstand - das gab es für ei...

