Schwimm-WM in Gwangju : Lagenschwimmer Heintz im WM-Finale

Lagenschwimmer Philip Heintz hat bei der WM in Südkorea das Finale über 200 Meter erreicht.

von dpa

24. Juli 2019, 15:00 Uhr

Der 28-Jährige schlug in Gwangju nach 1:56,95 Minuten an und belegte damit im Halbfinale Rang zwei. Schnellster war der Schweizer Jeremy Desplanches mit einer Zeit von 1:56,73 Minuten. Heintz hatte sich vor den Weltmeisterschaften sehr defensiv zu seinen Zielen geäußert. Sein persönlicher Auftakttag im WM-Becken macht nun sogar Hoffnung auf eine Medaille.

Auch Schmetterling-Schwimmerin Franziska Hentke darf sich nach Silber bei der vergangenen WM auch in Südkorea Hoffnungen auf eine Topplatzierung machen. Die 30-Jährige schlug im Halbfinale über 200 Meter nach 2:08,14 Minuten an und erreichte damit den fünften Platz. Schnellste in Gwangju war Hali Flickinger aus den USA mit einer Zeit von 2:06,25 Minuten.

Vor zwei Jahren hatte Hentke bei der Weltmeisterschaft in Budapest als Zweite die einzige Medaille für die deutschen Beckenschwimmer geholt. Die Konkurrenz sei seitdem allerdings näher zusammengerückt, sagte Hentke. «Die Dichte ist einfach viel größer geworden.»