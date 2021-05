Keine Teilnahme in Schönebeck : Kugelstoßerin Schwanitz: Quarantäne nach England-Reise

Kugelstoßerin Christina Schwanitz muss wegen ihrer absolvierten Wettkampf-Reise ins Virusvariantengebiet Großbritannien ihre Planung vor den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften umwerfen.

Schönebeck (Elbe) | Die Weltmeisterin vom LV 90 Erzgebirge kann nicht am Werfer-Meeting am Mittwoch in Schönebeck antreten. Sie müsse bis zum Wochenende noch zwei PCR-Tests absolvieren, bevor sie wieder aus der Quarantäne dürfe, bestätigte ihr Trainer Sven Lang der Deutschen Presse-Agentur. „Schönebeck geht auf keinen Fall“, sagte Lang. Deutschland hat Einreisen aus G...

