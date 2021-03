Fehlender Dopingtests : Kugelstoßer Storl: Quarantäne ist „Alibi zum Betrügen“

Der zweimalige Kugelstoß-Weltmeister David Storl sieht die Quarantäne bei an Corona erkrankten Spitzensportlern als das „allerbeste Alibi zum Betrügen“.

Frankfurt/Main | Der zweimalige Kugelstoß-Weltmeister David Storl sieht die Quarantäne bei an Corona erkrankten Spitzensportlern als das „allerbeste Alibi zum Betrügen“. Dies sagte der 30 Jahre alte Leipziger in einem „Welt“-Interview. Storl war selbst positiv getestet worden und in der häuslichen Isolation. „Durch meine Quarantäne ist mir bewusst geworden, dass...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.