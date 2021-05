WM-Kader : Kühnhackl und fünf DEL-Champions verstärken WM-Kader

Der erste Nordamerika-Profi steigt noch in Nürnberg in die WM-Vorbereitung des Eishockey-Nationalteams ein - ebenso wie ein Meister-Quintett aus Berlin.

München | Mit dem zweimaligen Stanley-Cup-Sieger Tom Kühnhackl und fünf Berliner Meister-Profis geht das deutsche Nationalteam in die letzte Vorbereitungsphase vor dem Abflug zur Eishockey-WM. Der frühere NHL-Stürmer Kühnhackl werde als erster Nordamerika-Profi schon am Dienstag ins Teamquartier in Nürnberg anreisen, teilte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) ...

