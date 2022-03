Tennis : Kohlschreiber in Indian Wells ausgeschieden - Otte weiter

Philipp Kohlschreiber ist beim Masters in Indian Wells als erster der deutschen Tennis-Profis ausgeschieden. Der 38 Jahre alte Augsburger unterlag Emil Ruusuvuori aus Finnland in der ersten Runde 3:6, 3:6. Oscar Otte besiegte bei dem mit 8.584.055 US-Dollar dotierten Hartplatz-Turnier im Parallelspiel den Franzosen Richard Gasquet unterdessen 6:2, 1:6, 6:3. Er trifft in der nächsten Runde auf den an Nummer elf gesetzten Polen Hubert Hurkacz.

Das Masters in Indian Wells zählt zu den wichtigsten Tennis-Turnieren auf der ATP-Tour. Olympiasieger Alexander Zverev ist an Nummer drei gesetzt und hatte in der ersten Runde ein Freilos....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.