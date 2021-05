Schwimm-EM : Koch und der „große Traum“: Schwimm-Routinier will angreifen

Im jungen deutschen EM-Team ist Brustschwimmer Marco Koch der große Routinier. Für den Weltmeister von 2015 geht es nicht in erster Linie um eine Medaille.

Duna Arena | Ein WM-Titel und zahlreiche weitere Medaillen bei Großereignissen haben eines bei Marco Koch nicht verändert.„Ich bin immer noch aufgeregt“, sagt das Brustschwimm-Ass. „Ich denke, in dem Moment, wo das verloren geht, reicht's auch mit meiner Schwimmkarriere.“ Der ehrgeizige 31-Jährige will in diesem Sommer bei Olympia nochmal angreifen und geht auf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.