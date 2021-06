Basketball-Profiliga : Knicks-Coach Thibodeau NBA-Trainer des Jahres

Tom Thibodeau von den New York Knicks ist in der NBA zum Trainer des Jahres gewählt worden, gab die stärkste Basketball-Liga der Welt bekannt.

New York | Thibodeau gewann die Auszeichnung zum zweiten Mal in seiner Karriere. Auch in der Saison 2010/2011 war er bei den Chicago Bulls im ersten Jahr Trainer eines Teams. Die Knicks führte Thibodeau auf den vierten Platz der Eastern Conference und erstmals seit der Saison 2012/2013 wieder in die Playoffs. Dort schied das Team gegen die Atlanta Hawks allerdin...

