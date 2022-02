Champions League : Klopp im elitären Kreis - Sorgen wegen Jota-Verletzung

Nach seinem 50. Sieg als Trainer in der Champions League hatte Jürgen Klopp nicht viel auszusetzen. Einzig die Verletzung von Stürmer Diogo Jota störte den Erfolgscoach des FC Liverpool ein wenig.

„Er hat etwas an den Bändern im Knöchel. In der Halbzeit ist sein Knöchel angeschwollen“, berichtete Klopp nach dem 2:0 im Achtelfinal-Hinspiel der Fußball-Königsklasse bei Inter Mailand am Mittwoch und fügte hinzu: „Wir wissen noch nichts genaues.“ Das Viertelfinale ist damit im Rückspiel am 8. März zum Greifen nah. Und Klopp winken weitere Siege. Mit...

