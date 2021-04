NBA : Kleber gewinnt mit den Mavericks ohne Trainer Carlisle

Die Dallas Mavericks haben in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA ihren dritten Sieg nacheinander geschafft.

New York | Beim 99:86 bei den New York Knicks mussten die Texaner allerdings auf ihren Trainer Rick Carlisle verzichten. Der 61-Jährige wurde positiv auf das Corona-Virus getestet, obwohl er vollständig geimpft sein soll. Dies bestätigte Carlisle in einer virtuellen Medienrunde vor der Partie. Die Spieler ließen sich davon jedoch nicht verunsichern. Sie entsc...

