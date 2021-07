Ehemaliger Top-Sprinter : Kittel: Pogacar wie ein „Abonnement-Sieger“

Der ehemalige Weltklasse-Sprinter Marcel Kittel hat die Fähigkeiten von Tour-de-France-Titelverteidiger Tadej Pogacar besonders hervorgehoben.

Tignes | „Wenn man seine Karriere und seine stetige Entwicklung verfolgt, könnte man schon zum Schluss kommen, dass da ein Abonnement-Sieger in die Pedale tritt“, sagte der 33-Jährige dem „Kicker“. Pogacar hat am vergangenen Wochenende in den Alpen die Konkurrenz abgehängt und nimmt nun Kurs auf seinen zweiten Titel beim wichtigsten Radrennen der Welt. Zur ...

