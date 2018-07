Ex-Ironman-Weltmeister : Kienle gewinnt Triathlon-Klassiker in Roth

Sebastian Kienle hat erstmals in seiner Karriere den Triathlon-Klassiker in Roth gewonnen. Der ehemalige Ironman-Weltmeister setzte sich vor Lokalmatador Andreas Dreitz und Jesse Thomas aus den USA durch.

von dpa

01. Juli 2018, 14:56 Uhr

Dem 33 Jahre alten Baden-Württemberger hatte ein Sieg in Franken noch in seiner Erfolgsliste gefehlt, nachdem er 2010 und 2011 jeweils Zweiter geworden war. Neben dem souveränen Sieger überzeugte Dreitz bei seinem zweiten Langdistanz-Triathlon.

Kienle sorgte nach 3,8 Kilometern Schwimmen und 180 Kilometern auf dem Rad beim abschließenden Marathonlauf früh für die Vorentscheidung, als er den bis dahin führenden Australier Cameron Wurf abhängte. Der Ironman-Hawaii-Sieger von 2014 ließ die Konkurrenz danach vor mehr als 200.000 Zuschauern in Mittelfranken nicht mehr herankommen.

Am nächsten Sonntag kommt es in Frankfurt am Main beim Ironman Germany zum nächsten Kräftemessen über die Langdistanz. Bei der Triathlon-Europameisterschaft treffen die deutschen Hawaii-Sieger Patrick Lange (2017) und Jan Frodeno (2015 und 2016) aufeinander.