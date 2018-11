Handball-Bundesliga : Kieler Handballer mit achtem Sieg in Serie

Die Handballer des THW Kiel haben den achten Bundesliga-Sieg in Serie gefeiert. Der Rekordmeister setzte sich mit 37:29 (19:17) beim TSV GWD Minden durch und zog mit jetzt 20:4 Punkten mit dem Tabellenzweiten SC Magdeburg gleich, der aber über die bessere Tordifferenz verfügt.

von dpa

04. November 2018, 17:56 Uhr

Nachdem die Kieler schon früh mit fünf Toren in Führung gelegen hatten (11:6/15.), kamen die Gastgeber stärker auf und schafften in der 39. Minute das 24:22. In dieser Phase der Partie zeigte der kroatische THW-Regisseur Domagoj Duvnjak seine ganze Klasse und führte sein Team zu einem letztlich ungefährdeten Auswärtssieg.

Die MT Melsungen gewann ihr Auswärtsspiel bei der TSV Hannover-Burgdorf 36:29 (22:15). Nach dem Ausfall von Julius Kühn (Kreuzbandriss) ersetzte sein Nationalmannschaftskollege Finn Lemke ihn im Rückraum und erzielte sechs Treffer. «Das war sehr gut so», lobte MT-Trainer Heiko Grimm den Abwehrspezialisten: «Dass er sechs Dinger einschrotet, das gelingt wahrscheinlich nicht immer so.»

Im Tabellenkeller feierte der SC DHfK Leipzig einen wichtigen 29:25 (12:12)-Sieg über Frisch Auf Göppingen. Der VfL Gummersbach dagegen war bei der 19:24 (9:15)-Heimpleite gegen die HSG Wetzlar in allen Belangen unterlegen.