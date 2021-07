Grand-Slam-Turnier : Kerber und Zverev erreichen Wimbledon-Achtelfinale

Erst dreht Angelique Kerber auch dank einer Regenpause ihr Drittrunden-Match. Dann schafft es Alexander Zverev ebenfalls nach einem Rückstand in das Achtelfinale.

London | Mit Nehmerqualitäten und guter Moral haben sich Angelique Kerber und Alexander Zverev in das Wimbledon-Achtelfinale gekämpft. Die 2018 in London siegreiche Kielerin gewann nach einer willkommenen Regenpause 2:6, 6:0, 6:1 gegen Alexandra Sasnowitsch aus Belarus. Danach bezwang Zverev auf dem gleichen Platz in seinem Drittrunden-Match den Amerikaner ...

