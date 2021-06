Tennis-WTA-Turnier : Kerber „ohne Erwartungen“ nach Wimbledon - Aus in Berlin

Angelique Kerber scheidet im Achtelfinale des Berliner Turniers aus. Die Vorbereitung auf Wimbledon läuft stockend. Nicht nur deshalb fliegt sie ohne große Erwartungen nach London.

Berlin | Nach ihrem Achtelfinal-Aus beim Rasentennis-Turnier in Berlin und der nächsten frühen Niederlage hat Angelique Kerber die Erwartungen für den anstehenden Klassiker in Wimbledon gedämpft. Man solle von ihr in Wimbledon nicht zu viel erwarten, sagte die 33-Jährige. Zuvor verlor sie 3:6, 5:7 gegen Viktoria Asarenka aus Belarus. Das dritte Grand-Sla...

