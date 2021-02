Tennis-WTA-Turnier : Kerber erreicht Viertelfinale bei Grampians Trophy

Angelique Kerber hat sich vor dem Start in die Australian Open weiteres Selbstvertrauen geholt und bei der Grampians Trophy auch ihr zweites Match gewonnen.

Melbourne | Die dreimalige Grand-Slam-Turnier-Siegerin gewann am Freitag in Melbourne 6:4, 6:4 gegen Ons Jabeur aus Tunesien und zog bei der mit 235.820 Dollar dotierten Veranstaltung ins Viertelfinale ein. Die 33 Jahre alte Kielerin hatte zuletzt zwei Wochen in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.