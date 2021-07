Grand Slam in Wimbledon : Kerber bedauert Abschaffung des spielfreien Sonntags

Der Middle Sunday in Wimbledon ist nach dieser Austragung Geschichte. Große Pläne kann Angelique Kerber diesmal allerdings eh nicht für den freien Tag machen.

London | Angelique Kerber findet es schade, dass es vom kommenden Jahr an keinen spielfreien Sonntag mehr beim Tennis-Turnier in Wimbledon gibt. Die Organisatoren brechen dann mit der Tradition, dass der sogenannte Middle Sunday ein Ruhetag ist, an dem nur für den Notfall gespielt wurde, falls der Zeitplan zu sehr in Verzug geraten war. „Ich denke, dass ich...

