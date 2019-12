Kurzbahn-EM : Keine weiteren Medaillen für deutsche Schwimmer

Die deutschen Schwimmer haben ihr Medaillenkonto am vierten Tag der Kurzbahn-EM in Schottland nicht weiter aufgestockt.

von dpa

07. Dezember 2019, 20:06 Uhr

Nah am Podest war Freistilschwimmerin Annika Bruhn, die in einem packenden 200-Meter-Rennen am Samstag Edelmetall nur knapp verpasste. Der 27-Jährigen, die zwischenzeitlich länger führte, fehlten beim Sieg der Britin Freya Anderson 13 Hundertstelsekunden auf Bronze. Isabel Gose wurde Sechste.

Schmetterling-Schwimmer Marius Kusch belegte zwei Tage nach seinem Gold-Gewinn über die doppelte Distanz über 50 Meter in 22,65 Sekunden Rang acht. Den Sieg sicherte sich der Russe Oleg Kostin. Über seine Nebenstrecke 100 Meter Freistil schied Kusch genauso im Halbfinale aus wie Philip Heintz über 100 Meter Lagen.

Über 200 Meter Lagen stellte die Ungarin Katinka Hosszú erneut eindrucksvoll ihre Ausnahmestellung unter Beweis. Die 30-Jährige gewann mit mehr als einer Körperlänge Vorsprung vor der zweitplatzierten Schweizerin Maria Ugolkova Gold. Die erst 16 Jahre alte Zoe Vogelmann aus Heidelberg wurde Siebte. Letztmals geschlagen bei einer internationalen Großveranstaltung wurde Hosszu auf ihrer Paradestrecke 2012. Das deutsche Team hat in Glasgow bislang fünf Medaillen geholt.