Olympische Spiele : Keine Geisterspiele: Tausende japanische Fans bei Olympia

Die Olympia-Macher von Tokio wollen Geisterspiele vermeiden. Bis zu 10.000 japanische Zuschauer sollen bei jedem Wettkampf dabei sein dürfen. Der Beschluss steht aber unter Vorbehalt.

Shinjuku City | Trotz der andauernden Corona-Pandemie wollen Japans Olympia-Organisatoren bis zu 10.000 einheimische Zuschauer bei allen Wettkämpfen der Sommerspiele in Tokio zulassen. Maximal darf aber nur die Hälfte der Plätze in den Arenen besetzt werden, wie die japanischen Gastgeber am Montag nach Beratungen mit dem Internationalen Olympischen Komitee entschi...

