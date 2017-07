Besuch im Trainingszentrum : Kanzlerin Merkel Gast beim Sommerfest in Kienbaum

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Settnik 1 von 1

Beim Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel wird das bisherige Bundesleistungszentrum Kienbaum seinen neuen Namen erhalten. Der Trainingsort östlich von Berlin wird beim traditionellen Sommerfest in «Olympisches und Paralympisches Trainingszentrum für Deutschland» umgewidmet.

Das passiert am Dienstag im Ortsteil der brandenburgischen Gemeinde Grünheide:

MERKEL-BESUCH: Die Kanzlerin wird nach ihrer Ankunft am Nachmittag zunächst beim Training der Gold-Kanuten um Olympiasieger Sebastian Brendel erwartet. Nach einer Rundfahrt über das Gelände wird Merkel die deutsche Olympia-Turnerriege von Rio 2016 um Reck-Goldgewinner Fabian Hambüchen vorgestellt. Sie wolle mit den Athleten sprechen, welche Bedingungen sie in dem Trainingszentrum vorfänden, erklärte Merkel vorab.

Schon vor ihrem Besuch äußern sich unter anderen DOSB-Präsident Alfons Hörmann und Gerhard Böhm, Abteilungsleiter Sport des Bundesinnenministeriums, auf einer Pressekonferenz. Dabei dürfte erneut auch die Spitzensportreform im Fokus stehen. In der vieldiskutierten Frage der Sportförderung sei mit dem Deutschen Olympischen Sportbund und den Sportverbänden immer wieder zu besprechen, was die Athleten erwarteten, sagte Merkel. «Und dann muss die Politik gucken: Wieviel Geld können wir dafür zur Verfügung stellen, und wie können wir es am besten zur Verfügung stellen?»

PREISVERLEIHUNG: Merkel wird bei ihrem Besuch zudem den sogenannten Kienbaum Award verleihen. Diese Auszeichnung soll nach Wunsch der Organisatoren für menschliche Werte und Vorbildwirkung stehen. In diesem Jahr sind Max Rendschmidt (Kanu), Christoph Harting (Leichtathletik), Lisa Unruh (Bogenschießen), Andreas Toba (Turnen) und Marianne Buggenhagen (Behindertensport Leichtathletik) als Kandidaten aufgestellt.

