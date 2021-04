Olympiasieger : Kanute Liebscher: „Viele bekannte Nationen sind geimpft“

Kanu-Olympiasieger Tom Liebscher sieht Deutschland in der Frage von Impfungen für die Starter bei den Sommerspielen in Tokio im Hintertreffen.

Dresden | „Viele bekannte Nationen sind geimpft, so wie Russland und China. Auch Ungarn hat es öffentlich verkündet. Auch in Lettland - je östlicher das Land oder sagen wir, je unterschiedlicher die Strukturen dort sind, desto schneller wurden die Leute geimpft. Das beschäftigt uns schon zum Teil“, sagte Liebscher in einem Mediengespräch. Er selbst wolle sic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.