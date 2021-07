Olympische Sommerspiele : Kandidaten für deutsches Fahnenträger-Duo in Tokio benannt

Tennis-Star Angelique Kerber und Dressur-Königin Isabell Werth gehören zu den Kandidatinnen für die Wahl der deutschen Fahnenträger bei der Olympia-Eröffnungsfeier in Tokio.

Frankfurt am Main | In der am 12. Juli veröffentlichten Vorauswahl benannte der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) jeweils fünf Frauen und fünf Männer. Erstmals soll bei der Eröffnungsfeier ein Duo aus Frau und Mann die deutsche Fahne ins Olympiastadion tragen. Neben Rio-Silbermedaillengewinnerin Kerber (33) und der sechsmaligen Olympiasiegerin Werth (51) sind auch ...

