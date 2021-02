Eishockey-Topliga : Kahun, Draisaitl und Stützle glänzen in der NHL

Mit einem Doppelpack von Eishockey-Nationalspieler Dominik Kahun und drei Vorlagen von Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers ein 0:3 gegen die Vancouver Canucks in der NHL noch gedreht.

Vancouver | Der 25-Jährige Kahun erzielte beim 4:3 in Vancouver die beiden ersten Treffer für die Oilers und kommt nun auf vier Saisontore. „Ich bin sehr zufrieden, vor allem auch, dass wir das Spiel noch gedreht haben. So was macht einen stolz, und sowas macht imm...

