WM in Riga : Kahun als Sinnbild der deutschen Eishockey-Offensive

Trotz des Einzugs ins WM-Viertelfinale hakt es in der deutschen Eishockey-Offensive spielerisch noch gewaltig. Gerade in dieser Hinsicht setzt Bundestrainer Söderholm große Hoffnungen in NHL-Nachrücker Kahun. Erfüllen kann er diese noch nicht.

München | Die Erwartungen waren riesig, vielleicht auch zu hoch. Erfüllt hat sie NHL-Stürmer Dominik Kahun in seinen ersten beiden Einsätzen bei der Eishockey-WM jedenfalls noch nicht. Wie bei der gesamten Offensive des deutschen Teams ist auch beim 25 Jahre alten Olympia-Silbergewinner von den Edmonton Oilers vor dem Viertelfinale gegen die Schweiz am Donne...

