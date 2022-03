NFL : Johnson über Wechsel zu Raiders: „Super Situation für mich“

Der deutsche Football-Profi Jakob Johnson freut sich sehr auf seine neue Aufgabe bei den Las Vegas Raiders.

„Von den Coaches her, von der Facility her, von der Fanbase - eine super Situation für mich“, sagte der 27 Jahre alte Stuttgarter der Deutschen Presse-Agentur, nachdem er bei den Raiders am 17. März einen Vertrag über ein Jahr unterschrieben hatte. „Es ist einfach spannend, bei etwas Neuem dabei zu sein.“ Die zuvor in Oakland angesiedelten Raiders spie...

