Eisschnelllauf : Joel Dufter auf Rang neun: „Bei der WM kann alles passieren“

Die Generalprobe für die WM in zwei Wochen haben die deutschen Eisschnellläufer mit gemischten Gefühlen absolviert. Der Bundestrainer möchte aber aus den schwächeren Zeiten von Patrick Beckert und Claudia Pechstein noch keinen Trend ableiten.

Heerenveen | Joel Dufter ist beim Eisschnelllauf-Weltcup in Heerenveen erneut in die Top 10 über 1000 Meter gelaufen, doch die Ansprüche des EM-Dritten sind inzwischen höher. „Das war kein hundertprozentiger Lauf, in der dritten Kurve habe ich noch einige Reserve...

