Sexistische Kommentare : Japans Olympia-Organisationschef tritt wegen Skandal zurück

Japans Olympia-Organisationschef Yoshiro Mori tritt wegen eines Skandals um sexistische Kommentare zurück.

Shinjuku City | Der 83 Jahre alte ehemalige Regierungschef gab seinen Rückzug am Freitag offiziell bekannt. Mori hatte in der Vorwoche bei einer Online-Vorstandssitzung des OK gesagt, dass Sitzungen mit Frauen sich in die Länge zögen, weil die miteinander konkurrier...

