Segelsport : Italien gegen Neuseeland im America's Cup

Am Mittwoch startet vor Auckland das 36. Duell um die prestigeträchtigste Trophäe des internationalen Segelsports. Die Italiener träumen vom erst dritten europäischen Sieg seit 1851. Das wollen die gastgebenden Kiwis als Titelverteidiger verhindern.

Auckland | Drei Jahre Vorbereitung, zwei Teams, ein Traum: Wenn am Mittwochmorgen um 4.15 Uhr vor Auckland in Neuseeland der erste Startschuss zum 36. Duell um den America's Cup fällt, steht für beide Crews viel auf dem Spiel. Cup-Verteidiger Team New Zealand trifft mit der „Te Rehutai“ auf das „Luna Rossa“-Team. Die Italiener jagen die prestigeträchtigste Se...

