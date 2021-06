NHL : Islanders drehen Rückstand und erzwingen Spiel sieben

Tampa Bay Lightning muss noch um den Einzug in die Stanley-Cup-Finals bangen muss in einem Spiel sieben noch einmal alles geben.

Elmont | Titelverteidiger Tampa Bay Lightning hat einen 2:0-Vorsprung gegen die New York Islanders noch aus der Hand gegeben und muss in einem Spiel sieben um den erneuten Einzug in die Stanley-Cup-Finals kämpfen. Anthony Beauvillier fing in der Verlängerung einen Querpass ab und traf zum 3:2 für die Islanders, die damit das Entscheidungsspiel in der Nacht ...

