Olympische Spiele : IOC-Chef Bach zu Kurzbesuch in der Region Fukushima

IOC-Präsident Thomas Bach und Japans Premierminister Shinzo Abe haben einen Kurzbesuch in die Region Fukushima unternommen.

von dpa

24. November 2018, 12:36 Uhr

In dem nordöstlich von Tokio gelegenen Gebiet, in dem 2011 drei Nuklearreaktoren von Erdbeben und einem Tsunami zerstört worden waren, finden während der Olympischen Spiele 2020 Baseball- und Softballspiele statt. Am folgenden Wochenende trifft sich die IOC-Exekutive in Tokio.