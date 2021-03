FEI : Internationale Reitturniere ab 12. April wieder erlaubt

Der Pferdesport-Weltverband FEI wird das Turnierverbot wegen eines aggressiven Herpesvirus nicht erneut verlängern.

Lausanne | Vom 12. April an sollen internationale Veranstaltungen in Deutschland und elf weiteren Ländern Europas wieder erlaubt sein. Es gelten aber zunächst bis zum 30. Mai verschärft Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen, wie FEI-Generalsekretärin Sabrina Ibáñez in einer Video-Pressekonferenz erklärte. Die Ausbreitung des Virus, das im Februar erstmals bei ein...

