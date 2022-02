IOC-Session : Indien bestätigt Interesse an Olympia-Ausrichtung

Indien hat seine Ambitionen als möglicher Olympia-Gastgeber unterstrichen. „Es ist unser Bestreben, zukünftig die Olympischen Spiele auszurichten“, sagte IOC-Mitglied Nita Ambani in einer Video-Botschaft bei der Session des Internationalen Olympischen Komitees.

Narinder Batra, Präsident des Nationalen Olympischen Komitees Indiens (IOA), bezeichnete dies als langfristiges Ziel. Mumbai wurde in Peking ohne Gegenkandidat als Veranstaltungsort der IOC-Session 2023 gewählt. Bereits in der Vergangenheit hatte das IOA sein Interesse an der Ausrichtung der Sommerspiele 2032 erklärt. Im Juli 2021 war Brisbane zum Aus...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.