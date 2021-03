Formel-1-Neuling : In russischen Farben: Mick Schumacher „sehr hungrig“

Mick Schumachers erster Formel-1-Wagen ist weiß, rot und blau lackiert. 30 Jahre nach Vater Michael wird Sohn Mick sein Formel-1-Debüt geben. Er kann den Saisonstart nicht mehr abwarten.

Banbury | In russischen Farben seines frisch lackierten Haas und mit riesigem Tatendrang startet Mick Schumacher in seine erste Formel-1-Saison. „Ich werde mir den Arsch aufreißen und will alles geben, was ich kann“, kündigte der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher nach der Vorstellung des neuen Rennwagens von Haas in den Sozialen Medien an. Der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.