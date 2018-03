European Tour : «Immer lauter, immer voller»: Darts-Profi Hopp heiß

Der beste deutsche Darts-Spieler Max Hopp sieht vor den weiteren Turnieren der European Tour eine stetige Weiterentwicklung seiner Sportart.

von dpa

28. März 2018, 05:10 Uhr

«Es wird immer lauter, immer voller. Es ist schön zu sehen, dass sich so viele Leute für die Sportart begeistern. Darts wächst ständig, und ich glaube, wir können Jahr für Jahr einen Zuschauerrekord aufstellen», sagte der 21-jährige Hesse der Deutschen Presse-Agentur vor der zweiten Station in München.

Hopp steht in der Weltrangliste auf Rang 50 und gilt trotz einer schwächeren Saison 2017 als der größte Hoffnungsträger im deutschen Darts-Sport. «Natürlich ist der Fokus auf mich gerichtet», sagte der Idsteiner. Beim Tour-Auftakt in Leverkusen war er vergangenes Wochenende früh ausgeschieden.

Der German Darts Grand Prix am Osterwochenende (31. März bis 2. April) in München ist für Hopp ein besonderes Turnier. «Die Leute sind es durch das Oktoberfest gewöhnt, auf Bierzeltgarnituren ordentlich abzugehen. Genau das wird ihnen beim Darts geboten», erklärte das Darts-Talent. Hopp hatte sich in der vergangenen Saison erstmals seit 2012 nicht für die WM qualifiziert und in der Folge seine Methoden geändert. Er wolle sich beim Training in Zukunft «nicht mehr zu sehr auf einen Modus versteifen» und stattdessen seine Einheiten variabler gestalten, erklärte er.