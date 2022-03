Paralympics : Im Stadiontunnel: Ukrainische Athleten singen für Frieden

Die ukrainische Delegation hat vor der Eröffnungsfeier der Paralympics in Peking im Stadiontunnel mit Plakaten und Gesängen für Frieden demonstriert.

Auf einem Video, das der Verband selbst an die Medien verteilte, ist zu sehen, wie sich die Sportler hinter einem Plakat mit der Aufschrift „Stop War Peace for Ukraine“ („Stoppt den Krieg Frieden für die Ukraine“) aufstellen. Anschließend singen sie lautstark „Peace for Ukraine“. Zahlreiche Sportler anderer Nationen verfolgten die Szenerie, applaudiert...

