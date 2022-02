22. Spieltag : Hoffenheim feiert Hübner und beendet Krise gegen Bielefeld

Mit Sprechchören feiern die 10.000 Fans im Sinsheimer Stadion Routinier Benjamin Hübner. Dem Abwehrakteur tut dies ganz besonders gut nach langer Leidenszeit.

Ausgerechnet Kapitän Benjamin Hübner hat der TSG 1899 Hoffenheim nach vier Niederlagen mit zum ersten Sieg und damit aus der Krise in der Fußball-Bundesliga verholfen. Der lange verletzte 32-Jährige war der gefeierte Mann und Wegbereiter beim hochverdienten 2:0 (1:0) der Kraichgauer am Sonntagabend gegen Arminia Bielefeld. Vor 10.000 Zuschauern in Sins...

