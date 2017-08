Generalprobe für EM : Hockey-Teams starten mit Niederlagen ins Turnier in Terrassa

vergrößern 1 von 1 Foto: Georg Wendt 1 von 1

Die Damen-Auswahl von Bundestrainer Jamilon Mülders kam zu einem 1:2 (0:2) gegen Spanien. Anschließend kam die Mannschaft von Herren-Coach Stefan Kermas gegen die Gastgeber zu einem 2:3 (1:2).

Bei der bis Mittwoch dauernden Veranstaltung handelt es sich um die Generalprobe für die in zwei Wochen beginnende EM in Amsterdam. Zudem aber auch um das Olympia-Jubiläumsturnier in Terrassa bei Barcelona, wo die DHB-Herren 1992 Gold und die -Damen Silber gewonnen hatten

Die deutschen Herren treten noch gegen England und zwei Tage später gegen die Niederlande an. Die DHB-Damen treffen zuerst auf Belgien und zum Abschluss auf den Top-Favoriten Niederlande.

