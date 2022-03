Hockey : Hockey Pro League: Deutsche Teams erfolgreich

Die deutschen Hockey-Herren haben in Mönchengladbach auch ihr zweites Spiel der FIH Hockey Pro League gegen Spanien mit 4:3 nach Penaltyschießen gewonnen.

Dabei musste der Gastgeber erst Sekunden vor dem Ende das 1:1 (0:0) hinnehmen. Zuvor hatte Gonzalo Peillat (48. Minute/Mannheimer HC) die Auswahl von Bundestrainer André Henning per Strafecke in Führung gebracht. Der gebürtige Argentinier und Olympiasieger von 2016 hatte erst am Samstag sein Debüt im DHB-Team gefeiert und mit seinem ersten Tor nach nur...

