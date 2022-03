Pro League : Hockey-Frauen unterliegen Spanien im Penaltyschießen

Die deutschen Hockey-Frauen haben beim Heimdebüt von Bundestrainer Valentin Altenburg ihr Pro-League-Heimspiel gegen Spanien mit 0:3 im Penaltyschießen verloren. Nach Ablauf der regulären Spielzeit stand es 2:2 (1:0). In der Tabelle bleibt das deutsche Team auf Platz sechs.

Pia Maertens von Rot-Weiss Köln (14. Minute) und Sonja Zimmermann vom Mannheimer HC per Strafecke (56.) hatten die deutsche Auswahl in Düsseldorf zweimal in Führung gebracht. Die Spanierinnen glichen durch Laura Barrios (38.) und Marta Segu (58.) jeweils aus. Nach drei vergebenen deutschen Penaltys und drei spanischen Treffern verbuchten die Gäste den ...

