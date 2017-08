EM in den Niederlanden : Hockey-Damen starten mit klarem Sieg gegen Schottland

vergrößern 1 von 1 Foto: Felix Kästle 1 von 1

In dem nur spärlich besetzten Wagener-Stadion sorgten Charlotte Stapenhorst (1./55. Minute), Pia Grambusch (13.) und Teresa Martin Pelegrina (52.) für den deutschen Auftakt-Pflichtsieg, der noch deutlicher hätte ausfallen können. Für die deutschen Damen geht es bereits am Sonntag (17.45 Uhr) gegen England und am Dienstag (14.45 Uhr) gegen Irland weiter. Die DHB-Herren greifen erstmals am Sonntag (15.30 Uhr) in das EM-Geschehen ein. Gegner ist dann in England gleich ein Mitfavorit.

Der Olympia-Dritte erwischte einen Auftakt nach Maß. Die Hamburgerin Stapenhorst sorgte bereits nach dem ersten Angriff für die erhofft frühe Führung. Die Schottinnen wählten den Videobeweis, doch der Treffer war korrekt erzielt, so dass der Vorsprung bestehen blieb und Schottlands Recht auf weitere Videoüberprüfungen verwirkt war.

Als die Kölnerin Grambusch zwölf Minuten später die zweite Strafecke zum 2:0 nutzte, war die Vorentscheidung zugunsten der defensiv sicher agierenden Deutschen gefallen. Stapenhorst traf per Ecke noch den Pfosten (47.), ehe nach einem Doppelschlag endgültig alles klar war.

