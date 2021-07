Nach Aus in Wimbledon : Herrentennis-Chef Kohlmann: Olympia kann Zverev gut tun

Die Olympischen Spiele können Alexander Zverev aus Sicht des deutschen Herrentennis-Chefs Michael Kohlmann helfen, seine Enttäuschung nach dem Achtelfinal-Aus in Wimbledon zu verarbeiten.

London | Der Hamburger sei gern mit den anderen deutschen Spielern zusammen. „Gerade im Kreis dieser Mannschaft ist er in der Lage, etwas Besonderes zu vollbringen“, sagte Kohlmann der Deutschen Presse-Agentur. Zverev will beim olympischen Tennis-Turnier in Tokio vom 24. Juli bis zum 1. August im Einzel, im Doppel und möglichst auch im Mixed mit Angelique K...

