Pferdesport : Herpes-Virus: Alle Reit-Turniere in Deutschland verboten

Wegen der rasanten Verbreitung eines Herpes-Virus bei Pferden wird es bis mindestens 28. März keine Reitturniere in Deutschland geben.

Lausanne | Nachdem der Weltverband FEI in zehn Ländern alle internationalen Turniere verboten hatte, sagte die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) die nationalen Turniere ab. Nach FN-Angaben sind bisher vier deutsche Pferde gestorben. Begonnen hat das Infektionsgeschehen bei einer Turnierserie in Valencia. Die FN hat nach eigenen Angaben in den vergangenen ...

