Schach : Herausforderer Caruana und Weltmeister Carlsen mit Remis

Herausforderer Fabiano Caruana aus den USA und Schach-Weltmeister Magnus Carlsen aus Norwegen haben sich beim Turnier «Grenke Chess Classic» in Karlsruhe remis getrennt.

von dpa

31. März 2018, 22:00 Uhr

Caruana hatte in der vorigen Woche das Kandidatenturnier in Berlin gewonnen und damit das Recht erkämpft, den Champion vom 9. bis 28. November 2018 im Duell um die Schach-Krone in London herausfordern zu dürfen.

Das Aufeinandertreffen in der Karlsruher Schwarzwaldhalle war das erste der beiden Konkurrenten nach dem Kandidatenturnier. Das Grenke-Turnier ist das größte offene Schachturnier Europas. In drei Gruppen kämpfen die Teilnehmer um ein Preisgeld von 60 000 Euro.