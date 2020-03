DSV-Athleten : Heidtmann und Kusch schwimmen in den USA Olympia-Norm

Lagenschwimmer Jacob Heidtmann und Schmetterling-Ass Marius Kusch haben die Normzeiten für die Olympischen Spiele in Tokio geschafft.

Heidtmann schlug bei einem für die Qualifikation zugelassenen Wettkampf im US-amerikanischen Des Moines über 400 Meter nach 4:12,40 Minuten an und lag damit 2,6 Hundertstelsekunden unter der geforderten Zeit. Der 25-Jährige sicherte sich mit seinem starken Auftritt auch den Sieg in dem Rennen, in dem US-Schwimmstar Ryan Lochte Vierter wurde.

Heidtmann hatte bereits an den vergangenen Olympischen Spielen in Rio de Janeiro teilgenommen, war dort aber als Vorlauf-Fünfter disqualifiziert worden. «Ich freue mich sehr drauf, das Kapitel Olympische Spiele für mich neu zu schreiben», sagte der Elmshorner.

Kusch buchte über 100 Meter Schmetterling sein Tokio-Ticket. Der 26-Jährige, der wie Heidtmann in San Diego trainiert, schlug nach 51,68 Sekunden an und belegte den dritten Platz hinter Weltmeister Caeleb Dressel und Michael Andrews (beide USA). Die Normzeit des Deutschen Schwimm-Verbands von 51,80 Sekunden hatte Kusch bereits im Vorlauf in 51,54 Sekunden unterboten. «Mich für Olympia zu qualifizieren, war immer mein Kindheitstraum gewesen», sagte er.

Vor den beiden hatten bereits Doppelweltmeister Florian Wellbrock, Sarah Köhler, Marco Koch, Philip Heintz und Laura Riedemann die Normzeiten unterboten. Bis einschließlich der deutschen Meisterschaften vom 30. April bis 3. Mai in Berlin haben die Sportler Zeit, die Marken für die Spiele in diesem Sommer zu erreichen.