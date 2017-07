Wasserspringen : Hausding verpasst knapp WM-Bronze vom Ein-Meter-Brett

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Nach einer überzeugenden Leistung landete der Berliner in Budapest im nicht-olympischen Kunstspringen vom Ein-Meter-Brett fünf Punkte hinter dem drittplatzierten Italiener Giovanni Tocci auf Rang vier. Der Sieg ging mit 448,40 Punkten an den Chinesen Peng Jianfeng. Er hatte 1,2 Zähler Vorsprung vor seinem Landsmann He Chao. Am Montag will Hausding bei der Abschiedsvorstellung mit Sascha Klein im Synchronspringen vom Zehn-Meter-Turm wieder angreifen.

erstellt am 16.Jul.2017 | 16:53 Uhr