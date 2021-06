Kunstspringen : Hausding mit persönlicher Bestleistung zum Meistertitel

Rekordeuropameister Patrick Hausding hat sich anderthalb Monate vor den Olympischen Spielen in starker Form präsentiert.

Berlin | Im Kunstspringen vom Drei-Meter-Brett freute sich der zweimalige Olympiamedaillengewinner am Samstag in Berlin über die persönliche Bestleistung von 542,25 Punkten, die klar zum Meistertitel reichten. „Ich bin Bestpunktzahl in meiner Karriere gesprungen. Ziemlich spät, aber man kann sich immer noch verbessern“, sagte der 32-jährige Berliner im ZDF. ...

