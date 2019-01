Handball-WM : Hauptrunden-Vorlage für DHB-Team dank Brasilien-Sieg

Brasiliens Handballer haben ihren ersten Sieg bei der Weltmeisterschaft geholt und dem deutschen Team damit eine Vorlage für den Einzug in die Hauptrunde geliefert. Die Brasilianer setzten sich in der deutschen Gruppe A mit 24:22 (14:11) gegen Serbien durch.

von dpa

14. Januar 2019, 17:12 Uhr

Gewinnt die DHB-Auswahl auch ihr drittes WM-Spiel gegen Russland, wäre der Einzug in die nächste Runde bereits perfekt. Bester Werfer der Brasilianer in der Berliner Mercedes-Benz Arena war José Toledo mit fünf Treffern. Für die Serben waren die Bundesliga-Profis Bogdan Radivojevic von den Rhein-Neckar Löwen und Mijajlo Marsenic von den Füchsen Berlin mit ebenfalls fünf Toren am erfolgreichsten.