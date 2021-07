108. Frankreich-Rundfahrt : „Hat einfach keinen Sinn mehr“: Roglic steigt aus Tour aus

Der Vorjahreszweite Primoz Roglic ist nach der ersten Alpen-Etappe aus der Tour de France ausgestiegen.

Tignes | Das teilte sein Rennstall Jumbo-Visma am Morgen der neunten Etappe mit. „Es hat einfach keinen Sinn mehr gehabt. Ich habe es versucht, aber die Schmerzen waren einfach zu groß“, sagte der Slowene. Der 31-Jährige war bereits am Samstag mit etwa 35 Minuten Rückstand auf Tagessieger Dylan Teuns ins Ziel in Le Grand-Bornand gekommen. Roglic galt als...

